Türkiye Finans Mobil
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 5,219
- DOSYA BOYUTU 72 MB
- Üretici Türkiye Finans Katılım Bankası
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Türkiye Finans Mobil ile bankacılık işlemlerinizi her an, her yerden, güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
Barkod okutarak fatura ödeme kolaylığı sunan ilk mobil bankacılık uygulaması olma özelliğini taşıyan Türkiye Finans Mobil APK ile birçok bankacılık işlemini Android akıllı telefonunuzdan hızlıca gerçekleştirebilirsiniz. Türkiye Finans Mobil ile kullanıcılar diledikleri her yerde bankacılık işlemlerini güvenle yerine getirebilirler.
Düzenli olarak güncellemeler alan başarılı mobil uygulama sade arayüzü ile kullanıcılarına basit bir deneyim sunuyor. Kullanıcılar Türkiye Finans Mobil Şube ile fatura ödeyebilecek, IBAN bilgisi paylaşabilecek, favori işlemler belirleyebileceksiniz.
Mobil bankacılık işlemlerinizi hızlı, pratik ve güvenli bir şekilde yapabilmenizi sağlayan Türkiye Finans Mobil ile güncel piyasaya bilgilerini takip edebilir, size en yakın Şube ve ATM'lerin konumunu harita üzerinden görebilir, tüm hesap ve kartlarınızdaki hareket ve detayları görebilir, havale işlemlerinizi gerçekleştirebilir, fatura ve kredi kartı borcunuzu ödeyebilir, TL yüklemesi yapabilirsiniz.
Türkiye Finans Mobil APK İndir
Bankacılık işlemlerinin yanı sıra IBAN bilgisini kısa mesaj veya e-posta aracılığıyla kolayca paylaşabilirsiniz. Favori işlemlerim menüsü ile sık kullandığınız işlemlere daha hızlı ulaşabilirsiniz. Türkiye Finans bankacılık uygulamasını tamamen ücretsiz (mobil bağlantılar dahil) olarak kullanabilirsiniz.
Kullanıcılara bankacılık işlemlerini anında yapabilme fırsatı veren mobil bankacılık uygulaması güvenilir yapısı ile kullanıcılarını tatmin ediyor. Uygulamayı hemen ücretsiz olarak indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.
Türkiye Finans Mobil Uygulaması Özellikleri
- Barkod ile fatura ödeme
- Güncel piyasaya bilgilerini takip etme
- Profil resmi belirleme
- IBAN bilgisini paylaşma
- QR işlemleri
- En yakın ATM ve Şube'nin yerini öğrenme
- Favori işlemleri belirleme
- Hesap ve kart detaylarına ulaşma, hareketleri takip etme
- Para transferi ve diğer işlemler
- Ücretsiz
- Türkçe kullanım
- Düzenli güncellemeler
- Basit
- Sade arayüz
Türkiye Finans Mobil
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,338
- DOSYA BOYUTU 19.3 MB
- Üretici Türkiye Finans Katılım Bankası
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Türkiye Finans Mobil, iOs cihazlarınızda kullanabileceğiniz ödüllü bir mobil bankacılık uygulamasıdır.
Türkiye Finans Katılım Bankası'nın resmi mobil bankacılık uygulaması ile bankacılık işlemlerinizi nerede olursanız olun güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Barkod okutarak fatura ödeme kolaylığı sağlayan ilk mobil uygulama olan Türkiye Finans Mobil, tamamen ücretsizdir.
Türkiye Finans Mobil Şube, bankacılık işlemlerinizi zahmetsizce yapmanızı sağlayan kullanıcı dostu arayüze sahiptir. Güncel piyasaya bilgilerini takip edebilir, bulunduğunuz yere en yakın Şube ve ATM'lerin bilgilerine ulaşabilir, havale / eft işlemlerinizi yapabilir, kart harcamalarını takip edebilir, hesap detaylarınıza ulaşabilir, faturalarınızı ödeyebilirsiniz.
Türkiye Finans Mobil İndir
İnternet Şubesi kullanıcısı iseniz uygulamayı kullanmaya hemen başlayabilirsiniz. Eğer parolanız yoksa kredi kartı veya banka kartı bilgilerinizle parolanızı alabilirsiniz.
Barkod okutarak fatura ödeme kolaylığından faydalanın.
Siz de Türkiye Finans Mobil İndirin ve mobil bankacılık işlemlerinizi rahatlıkla gerçekleştirin!
Türkiye Finans Mobil Uygulaması Özellikleri
- Piyasadaki hareketliliği anbean takip edin.
- IBAN bilginizi e-posta veya kısa mesajla paylaşın.
- En yakın ATM ve Şube'nin yerini öğrenin.
- Sık kullandığınız işlemleri favorilerinize ekleyin.
- Para transfer edin.
- Kredi kartı borcununuzu ve faturalarınızı ödeyin.
- Telefonunuza TL yüklemesi yapın.
Türkiye Finans Mobil Şube
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 183
- DOSYA BOYUTU 8 MB
- Üretici Türkiye Finans Katılım Bankası
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Türkiye Finans Mobil Şube uygulaması ile bankacılık işlemlerinizi yerinizden gerçekleştirebilirsiniz.
Türkiye Finans Mobil Şube, bireysel müşterilere yönelik hazırlanmış mobil bankacılık uygulamasıdır. Bankacılık işlemlerinizi şubeye gitmeden hem hızlı hem de güvenli bir şekilde gerçekleştirmeniz için geliştirilmiştir. Faturalarınızı barkod okutarak ödeme kolaylığı da sadece bu bankacılık uygulamasında sunulmaktadır.
Türkiye Finans Katılım Bankası’nın Windows Phone platformu için hazırladığı bankacılık uygulaması hiçbir eksik içermemektedir. Hesap ve kart hareketlerini takip etme, para transferi, fatura ödeme, TL yükleme, kredi kartı borcu ödeme gibi sık kullanacağınız tüm işlemler tek dokunuş ötenizde. IBAN bilginizi kısa mesaj ve e-posta ile paylaşma kolaylığı da bu uygulamada.
Bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirmenin yanı sıra piyasayı takip edebilir, çevrenizdeki Şube ve ATM’leri harita üzerinde görebilir, tek dokunuşla bankanıza bağlanabilirsiniz.
Eğer İnternet Şubesi kullanıcısı iseniz Mobil Şube’yi hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Eğer şifreniz yoksa kredi kartı veya banka kartı bilgilerinizle şifrenizi alabilir, Mobil Şube’nin sunduğu tüm kolaylıklardan yararlanmaya başlayabilirsiniz.