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Africa Games for Kids 1.2 (ios)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Bulmaca
  4. Africa Games for Kids - iOS İçin Eğitici Oyunudur

Africa Games for Kids

1.2
ios
Africa Games for Kids
ÜCRETSİZ
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İçerikleri eşleştirmeye çalışacağız.

Africa Games for Kids Ekran Görüntüleri - 1
Africa Games for Kids Ekran Görüntüleri - 2
Africa Games for Kids Ekran Görüntüleri - 3
Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

MagisterApp - Educational Games for kids tarafından geliştirilen Africa Games for Kids çocuklara hitap eden yapısı ile beğenileri kazanmaya devam ediyor.

Oynaması ücretsiz olarak 2017 yılında yayınlanan yapım, günümüze kadar 50 binden fazla oyuncuya ulaşmayı başarırken yapım içerikleri ile de oyunculara keyifli zaman geçirtiyor.

Oynanış ve içerik bakımından çocuklara hitap eden yapım içerisinde birbirinden farklı karakterler, farklı seviyelere ait eşleştirmeler yer alıyor.

4 farklı oyuna ev sahipliği yapan yapım içerisinde hayvanları, renkleri ve müzikleri eşleştirerek bir sonraki seviyeye ulaşmaya çalışacağız.

Rengarenk içerikleri ile oyuncuları tatmin etmeyi başaran yapım son 3 yıldır güncelleme almazken hala oyuncular tarafından da oynanıyor.

Mobil eğitici oyunlar arasında yer alan başarılı yapım, 50 binden fazla oyuncuya ev sahipliği yapıyor.

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