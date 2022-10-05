Netflix Hesabınızdan Nasıl Oyun Oynarsınız?

Netflix hesabından oyun oynama konusu birçok kullanıcı tarafından merak ediliyor. Netflix aboneleri, dizi ve film izleme dışında platformda oyun da oynayabilir. Netflix Games üzerinden ücret ödemeden oyun oynamak mümkün.

Dünya devi dijital yayın platformu, abonelerine oyun oynama özelliğini 2021 yılında sundu. Oyun oynama özelliği; Netflix, mobil uygulaması üzerine yeni sekme şeklinde eklenmiştir. Aboneler platform üzerinden hem çevrimdışı hem de çevrimiçi şeklinde oyunlar oynayabilir.

Netflix Games Nedir?

Netflix Games; Netflix’in iPod touch, iPhone, iPad ve Android cihazlar için sunduğu bir özelliktir. Bu özellik sayesinde Apple, iPod touch, iPad ve iPhone kullanıcıları 25’in üzerinde oyuna erişim sağlayabiliyor. Platform, farklı türlerde ve kalitede birçok oyunu bünyesinde barındırıyor.

Dijital yayın platformu, oyun kütüphanesini geliştirmek amacıyla devamlı olarak stüdyo satın alım işlemleri gerçekleştiriyor. Oyun kütüphanesi çok geniş şekilde tasarlanmış. Aboneler kendilerine hitap eden oyunları oynama şansına sahip. Oyun özelliğiyle birlikte Netflix platformunun çeşitliliğinin daha çok arttığını söyleyebiliriz.

Netflix Oyunları Nasıl Oynanır?

Netflix oyun oyna özelliğinden yararlanabilmek için öncelikle cihazlara oyunların indirilmesi gerekiyor. Netflix oyunlarını indirmek için şu aşamaları takip etmeniz gerekiyor;

Android ve iOS kullanıcıları öncelikle cihaz üzerinden platformun mobil uygulamasını açmalıdır.

iOS cihaz kullanıcıları, Netflix Games butonunu bulabilmek için uygulamadaki ana menüyü aşağıya doğru kaydırmalıdır.

Android kullanıcılarıysa alt menü içerisinden Games yani Oyunlar butonunu açmalıdır.

Yukarıdaki adımlar sonrasında oyun seçilerek “Oyunu İndir” sekmesine tıklanmalıdır. Bu aşamanın ardından mobil cihazın Android ve iOS olmasıyla bağlantılı olarak AppStore ya da PlayStore uygulama mağazası ekrana gelir.

ya da uygulama mağazası ekrana gelir. Uygulama mağazasının ardından Yükle (İndir) butonuna tıklanmalıdır.

İndirme işleminin sonrasında “Netflix Games” içerisinde oyun yer almaya başlar.

Oyunun açılmasının ardından profil seçilip, oyun oynanmaya başlanabilir.

Oyuncuların oyun üzerinde ilerlemeleri seçmiş oldukları profile direkt kaydedilir. Seçilen oyun hem Netflix uygulamasında hem de uygulama ekranı üzerinde yer alır.

Netflix Oyunları Hangi Gereksinimlerle Oynanır?

“Netflix’te oyun nasıl oynanır?” sorusunun içinde, gereksinim konusu da ön plana çıkıyor. Platform üzerinde bazı oyunların oynanabilmesi donanımın yeterli olup olmadığına bağlıdır. iPod touch, iPhone, iPad, iOS/ıpados 15 ve Android 8.0 ile üst sürümdeki tüm cihazlarda platformdan oyun oynamak mümkündür.

Oyunların yüklenebilmesi için cihazların depolama alanının yeterli olması gerekiyor. Donanım açısından yeterli olan cihazlarda rahatlıkla Netflix oyunları oynanabiliyor. Her seviyede Netflix üyesi ücretsiz olarak dilediği oyunu oynayabilir.

Netflix oyunlarının ek maliyeti yoktur. Aynı zamanda aboneler, uygulama içi oyun satın alma ve reklam maliyeti gibi durumlardan da muaftır. Yetişkinler, Netflix profilini PIN kullanarak korumaya alabilir. Böylelikle oyunun açılabilmesi için PIN numarası girilmesi gerekir. Çocuk profillerine bazı oyunlar tanımlanmaz.

Bu sayede çocukların yaşlarını aşan oyunları oynamaları platform tarafından engellenmiş olur. Platformdan oyun açıldıktan sonra oyuncu ilerlemesini kaydetmek amacıyla profil seçmelidir. Netflix’teki oyunlar her oyuncu ve seviyeye göre tasarlanmıştır. Oyun konusunda hem acemi hem de deneyimli olanlara özel oyunlar geliştirilmiştir. Her abone kendisine hitap eden oyunu bulup platform üzerinde oynayabilir.

Netflix'te daha fazla dizi ve filme erişmek için bazı kodların olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Netflix Gizli Kodları: Gizli Dizi ve Filmlere Erişim yazımızı okuyarak daha fazla içeriğe ulaşabilirsiniz.