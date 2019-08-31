Android ve İOS platformunda 500 binden fazla oyuncu tarafından keyifle oynanmaya devam edilen AirportPRG mobil bir strateji oyunudur.

Yarım milyondan fazla oyuncunun beğenisini kazanan ve tamamen ücretsiz olarak oynanan AirportPRG’de oyuncular havaalanında her şeyin yolunda gitmesini sağlayacaklar. Uçakların bakımları yapılacak, havaalanı personeli kontrol edilecek ve uçuşlar düzenli bir şekilde gerçekleştirilecek.

Rengarenk içerikler eşliğinde oyuncuları aksiyon ve gerilimden uzak eğlenceli bir dünyaya götüren yapım dünyanın dört bir yanında her yaştan oyuncuya hitap etmeye devam ediyor. 3D grafiklerin yer aldığı yapımda oyuncular eski uçakların bakımlarını da gerçekleştirerek dilerlerse onları koleksiyon yapacak dilerlerse de bu uçakları yeniden uçuşlara hazırlayacaklar.

Google Play üzerinde 4.4 olarak değerlendirilen başarılı yapım hem zengin içeriği hem de ücretsiz yapısı ile oyuncuların yüzünü güldürmeye devam ediyor.