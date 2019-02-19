İndir 198.90 MB
Amber's Airline 1.9 (ios)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Arcade
  4. Amber's Airline - İOS İçin Klasik Oyunudur

Amber's Airline

1.9
ios
Amber's Airline
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
- 1
- 2
- 3
Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Hostesin görevlerini üstleneceğiz.

Mobil klasik oyunlar arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olan Amber's Airline ile eğlenceli bir uçuş dünyasına katılacağız.

1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan Amber's Airline ile bir uçak görevlisini canlandıracak ve onun görevlerini yerine getirmesini sağlayacağız. Hostes olarak görev yapacağımız oyunda yolcularımızı gitmek istedikleri yere kadar mutlu bir yolculuk yapmasını sağlayacağız. 1 milyondan fazla oyuncu tarafından iki farklı mobil platformda oynanan yapım, renkli içerikleri ile oyunculara eğlenceli anlar sunuyor.

60’den fazla seyehat temalı seviyenin yer aldığı oyunda 6 farklı konum yer alacak. Oyuncular 6 farklı konumda sürekli yeni yolcular ile muhattap olacağız. Gerçekçi bir hava yolunu andıracak olan yapımda karakterimizi özelleştirebilecek ve dilediğimizi yapabileceğiz.

Amber's Airline iki farklı mobil platformda ücretsiz olarak oynanıyor.

İyi oyunlar dileriz.

DEVAMINI OKU

YORUMLAR

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Android Kayıtlı WiFi Şifresi Öğrenme (Root'suz) NASIL YAPILIR Android Kayıtlı WiFi Şifresi Öğrenme (Root'suz)
Android'de Silinen Dosyaları Geri Getirme NASIL YAPILIR Android'de Silinen Dosyaları Geri Getirme
Android'de Unutulan Kilit Ekranı Şifresi Nasıl Sıfırlanır? NASIL YAPILIR Android'de Unutulan Kilit Ekranı Şifresi Nasıl Sıfırlanır?
Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım? MOBİL Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım?
Android WiFi Sorunu Çözümü MOBİL Android WiFi Sorunu Çözümü
En İyi 5 Android Emülatörü LİSTELER En İyi 5 Android Emülatörü