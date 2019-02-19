Mobil klasik oyunlar arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olan Amber's Airline ile eğlenceli bir uçuş dünyasına katılacağız.

1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan Amber's Airline ile bir uçak görevlisini canlandıracak ve onun görevlerini yerine getirmesini sağlayacağız. Hostes olarak görev yapacağımız oyunda yolcularımızı gitmek istedikleri yere kadar mutlu bir yolculuk yapmasını sağlayacağız. 1 milyondan fazla oyuncu tarafından iki farklı mobil platformda oynanan yapım, renkli içerikleri ile oyunculara eğlenceli anlar sunuyor.

60’den fazla seyehat temalı seviyenin yer aldığı oyunda 6 farklı konum yer alacak. Oyuncular 6 farklı konumda sürekli yeni yolcular ile muhattap olacağız. Gerçekçi bir hava yolunu andıracak olan yapımda karakterimizi özelleştirebilecek ve dilediğimizi yapabileceğiz.

Amber's Airline iki farklı mobil platformda ücretsiz olarak oynanıyor.

İyi oyunlar dileriz.