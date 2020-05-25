Mobil bulmaca oyunu olarak lansmana çıkan ve oynaması ücretsiz yapısı ile günümüzde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan Aquavias başarılı grafikler çizmeye kaldığı yerden devam ediyor.

Birbirinden farklı zorluklara sahip onlarca farklı bulmacanın yer aldığı yapım içerisinde oyunculara 100 farklı seviye sunuluyor. Kolaydan zora doğru ilerleyecek olan oyuncular ada üzerinde yer alan su yollarını doğru bir şekilde eşleştirerek su akışını sağlamaya çalışacaklar.

Yapım da ilerledikçe su yolları daha karmaşık ve zorlayıcı bir yapıda karşılarına çıkmaya devam edecek.

Eğlence yüklü oynanışı ile oyuncular tarafından 4.6 olarak değerlendirilen başarılı bulmaca oyunu aynı zamanda zeka oyunları arasında da gösteriliyor.

1 milyondan fazla oyuncu tarafından mobil platformda oynanmaya devam edilen Aquavias oynaması ücretsiz bir yapıya sahip.