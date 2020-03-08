Audiomack uygulaması iOS cihazlarınıza indirebileceğiniz bir müzik uygulamasıdır.

Binlerce müziğe anında ulaşmanızı sağlayan Audiomack aynı zamanda çevrimdışı iken de şarkıları dinlemenize olanak sağlıyor. En yeni şarkıları, albümleri, mixtape'leri ve çalma listelerini dinleme ve indirme imkanını sağlıyor. Tam aradığınız gibi bir müzik uygulaması buldunuz.

Parmaklarınızın ucundaki bu uygulama erişimin kolaylığı ve en yeni şarkıları anında sunmasıyla bütün müzik severleri büyülüyor. Ayrıca kendi oluşturduğunuz klasörlerden bir çalma listesi ayarlayıp oradan istediğiniz şekilde müziklerinize eşlik edebilirsiniz. Bunun yanında sık kullanılanlar koleksiyonunuzu kolayca arayın, göz atın ve karıştırın. Ruh halinize göre şekillenecek bir sürü şarkı ve müzik listesi mevcut. Bazı anlarda ruhumuza en iyi gelecek şey müziktir. Mutsuzken sizleri keyiflendirecek, keyifliyken de enerjinize enerji katarak sizleri yerinizde oturtmayacak harika şarkıların bulunduğu bu uygulama çok fazla imkan sunmaktadır.

Müzik severlerin de oldukça beğenisi kazanan ücretsiz müzik indirme uygulaması sizlerle. Arka planları ve temasıyla oldukça dikkat çekiyor. Tüm bu imkanlardan yaralanmak istiyorsanız hemen indirin ve kullanmaya başlayın.

Uygulamayı iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.