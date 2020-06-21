Hem Android hem iOS platformunda 5 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen Baby Dragons: Ever After High klasik ve eğitici oyunlar arasında yer alıyor.

Yayınlandığı günden bu yana Play Store üzerinde olumlu geri bildirimler almaya devam eden yapım da oyuncular yumurtaların içerisinden sevimli ejderhaları çıkaracak, onları besleyecek ve sağlıklı bir şekilde hayatlarını devam etmelerini sağlayacaklar.

Farklı seviyelerinde bulunduğu oyunda oyuncular ejderhaları ile oyunlar oynayabilecek, onları eğitebilecek ve fantastik özellikler kazanmalarını sağlayabilecekler.

Çeşitli animasyonların da yer aldığı yapım içerisinde geniş bir macera deneyimi de oyuncuları bekleyen özellikler arasında yer alıyor.

Baby Dragons: Ever After High dünyanın çeşitli noktalarında oynanmaya devam ediliyor.