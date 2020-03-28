Bals Rotate

Renkli dairelerin içinde bulunan top yığınını dikkatli bir şekilde diğer dairelere aktarmak için mücadele edeceğiniz ve olabildiğince fazla topu hedefe taşıyarak puan kazanabileceğiniz Balls Rotate, milyonlarca oyun sever tarafından keyifle oynanan benzersiz bir oyundur.

Rengarenk grafikleri ve kaliteli müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, içlerinde farklı engellerin ve labirent geçişlerin yer aldığı onlarca farklı daireyi kontrol ederek topları bir sonraki daireye aktarmak ve mümkün olduğu kadar az top düşürmektir.

Daireleri farklı yönlerde döndürerek topları engellerden kurtarmalı ve çıkış yolunu bulmalısınız. Dikkatli bir şekilde topları aşağıdaki diğer daireye boşaltmalısınız. Sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden zor yüzlerce farklı bölüm yer almaktadır. Her bölümde farklı renklere sahip daire ve toplar bulunmaktadır.

Dairelerin içlerinde yer alan labirentlerler git gide karmaşık bir hal almakta ve topları dışarı çıkartmak bir hayli zorlaşmaktadır.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde ulaşabileceğiniz Balls Rotate, ücretsiz olarak hizmet veren eğlenceli bir oyundur.