Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve hayal gücünüzü geliştirebileceğiniz Beauty Idol: Fashion Queen, yüzlerce kıyafet ve aksesuardan yararlanarak kendi mankenlerinizi oluşturabileceğiniz ve güzellik yarışmalarına katılarak birincilik mücadelesi vereceğiniz benzersiz bir oyundur.

Anime çizimlerden oluşan eşsiz grafikleri ve birbirinden güzel tasarıma sahip etkileyici karakterleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, kendi modellerinizi tasarlayarak göz kamaştıran güzelliğe sahip mankenler oluşturmak ve dünya çapında düzenlenen güzellik yarışmalarına katılarak güçlü rakiplere karşı mücadele etmektir.

Farklı mesleklere sahip onlarca manken karakterinden dilediğinizi seçerek moda evinizde sıkı bir çalışma yapabilir ve en güzel modele sahip olabilirsiniz. Şarkıcı, aktris, model ve daha birçok farklı meslek grubunda yer alan mankenleri baştan tırnağa giydirerek yarışmaları kazanabilir ve yeni karakterlerin kilidini açabilirsiniz.

Mobil platformda arcade oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak oyunculara sunulan Beauty Idol: Fashion Queen, 1 milyondan fazla oyun severin ilgisini çeken kaliteli bir yapım olarak öne çıkıyor.