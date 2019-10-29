Gerçekçi kayak yarışlarına katılarak hedefi vurmak için mücadele edeceğiniz ve heyecan verici turnuvalara katılarak güçlü rakiplerle karşılaşabileceğiniz Biathlon Mania, mobil platformda spor oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak sunulan sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafikler ve kaliteli ses efektleri ile donatılan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, karakterinizi ve ekipmanlarınızı belirleyerek zorlu kayak yarışları yapmak ve hedefi vurarak yarışlardan birincilikle ayrılmaktır. Amatör bir sporcu olarak başlayacağınız bu oyunda kendinizi geliştirerek profesyonelliğe doğru hızlı adımlar atabilir ve geçilmesi güç bir kayakçı olabilirsiniz. Oyunu online olarak da oynayabilir ve çevrimiçi turnuvalara katılarak hünerlerinizi tüm dünyaya gösterebilirsiniz. Turnuvalarda birinci olarak onlarca kupa kaldırabilir ve seviye atlayarak yolunuza devam edebilirsiniz.

Oyunda onlarca farklı karakter ve kayak malzemesi yer almaktadır. Dilediğiniz ekipmanı ve kayakçıyı seçerek yarışabilirsiniz. Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve sürükleyici özelli ile sıkılmadan oynayacağınız Biathlon Mania, milyonlarca oyun severin vazgeçilmezi olan kaliteli bir oyundur.