Demircilik yaparak onlarca farklı savaş aleti tasarlayabileceğiniz ve bu aletleri satarak altın kazanabileceğiniz Blacksmith, mobil platformda klasik oyunlar kategorisinde bulunan ve 100 binden fazla oyun sever tarafından keyifle oynana sıra dışı bir oyundur.

Basit ama kaliteli grafikler ve ses efektleriyle donatılmış bu oyunda yapmanız gereken tek şey, demiri eriterek ona şekil vermek ve eşsiz silahlar tasarlayarak altın kazanmaktır. Demirci ustası rolüne bürünerek eşi benzeri olamayan savaş aletleri üretmelisiniz. Bunu yapmak için ihtiyacınız olan tek şey demir ve ateştir. Bu iki malzemeden yararlanarak kılıç ve balta gibi onlarca farklı silah yapabilir ve satışa çıkartabilirsiniz. Sattığınız silahlardan elde ettiğiniz altınlar sayesinde daha fazla hammadde alabilir ve yeni silahlar üretebilirsiniz.

Oyun içerisinde demiri işleyerek tasarlayabileceğiniz balta, kılıç, dikenli tokmak, ok, yay, mızrak ve daha onlarca ölümcül savaş aleti yer almaktadır. Bu silahları satarak altın kazanabilir ve daha fazla silah üretebilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Blacksmith, ücretsiz olarak sunulan kaliteli bir oyundur.