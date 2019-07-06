Super Masters Games imzası ile geliştirilen ve yayınlanan Bowling Idle ile oyuncular Android ve İOS platformlarında eğlenceli bir bowling deneyimi yaşayacaklar.

Rengarenk içerikleri ve oldukça hoş grafik açıları ile mobil oyunculara eğlenceli anlar sunacak olan yapımda bowling toplu ile karşımıza çıkan yiyecek ve içeçekleri devirmeye çalışacağız. Görsel efektlerinde yer aldığı yapım 22 Mayıs’ta lansmana çıkmasına rağmen kısa sürede binden fazla oyuncuya ulaştı.

Mobil spor oyunları arasında yer alan yapımda oyuncular seviye sistemiyle karşılaşacaklar. Her seviyede de zorluk durumu biraz daha artacak. Tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen Bowling Idle marketlerde yer alıyor.