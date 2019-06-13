iMessage Üzerinden Arkadaşlarınızla Oynayabileceğiniz 7 Oyun

Oyun ile mesajlaşmanın birleşimi, iPhone ya da iPad’de zaman geçirmek için iki büyük nedendir. iMessage sayesinde ister arkadaşlarınızla mesajlaşabilir isterseniz de boş vakitlerinizde arkadaşlarınızla birlikte oyun oynayabilirsiniz. Tabii bunu yapabilmek için her iki tarafın da cihazı iPhone ya da iPad olmalıdır.

Bu yazıda, iMessage üzerinden arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz 7 oyunu derledik.

iMessage Oyunları Nasıl Kurulur ve Oynanır?

iMessage’da oyun oynamak oldukça kolaydır. Öncelikle birlikte oyun oynamak istediğiniz arkadaşınız ile konuşma penceresi açın. Ardından mesaj kutusunun altında yer alan çubukta App Store simgesini seçin. iMessage’da bulunan App Store, oyunları, çıkartmaları ve daha fazlasını sadece mesajlar uygulamasında kullanmak içindir.

Oynamak istediğiniz oyunu bulun ve yükleyin. Kurulum tamamlandığında oyun, App Store ikonunun bulunduğu çubukta görünecektir. Oyunu arkadaşınızla birlikte oynayabilmeniz için arkadaşınızın da aynı oyunu iPhone veya iPad’ine yüklemesi gerekecek.

GamePigeon

GamePigeon’da geniş bir oyun yelpazesi bulunmaktadır. GamePigeon’da arkadaşınızla birlikte basketbol, dart, satranç, bilardo ve paintball gibi çeşitli oyunlar oynayabilirsiniz. Uygulamada 26 farklı çok oyunculu oyun bulunuyor. iMessage uygulamasını açtıktan sonra listeden bir oyunu seçerek başlayabilirsiniz. GamePigeon’da uygulama içi satın alımların olduğunu belirtmeliyiz.

Checkmate!

Checkmate! varken satranç setini çıkarmanıza gerek yok. Checkmate! satrançta bulunan tüm eğlence ve stratejiyi iOS işletim sistemine sahip olan cihazınıza getiriyor. Bir sonraki hamlenize karar vermeye çalışırken, uygulamayı açmanıza bile gerek yok. Her mesaj balonunda en son hareketi görebilirsiniz. Checkmate! isimli satranç oyunu 1 dolar fiyat etiketine sahip.

Moji Bowling

Başka bir iki oyunculu iMessage oyunu Moji Bowling, oldukça eğlenceli bir oynanışa sahip. Arcade tarzındaki Moji Bowling’de hem top hem de labutlar oynarken canlanıyor. Hiçbir labutu vuramadığınızda ise labutlar canlanarak sizinle alay ediyorlar. Bu durum oyunu eğlenceli hale getiren bir etken diyebiliriz. Moji Bowling’i pratik yapmak için tek başınıza da oynayabilirsiniz.

8 Ball Pool

Arkadaşınızla oynamak için bir bilardo oyunu arıyorsanız, 8 Ball Pool tam size göre diyebiliriz. 8 Ball Pool, iMessage'da bilardo masasının gerçek ustasının kim olduğunu görmenizi sağlayan iki kişilik bir oyundur. Bir maça başlamadan önce pratik yapmak için oyunun normal sürümünü deneyebilirsiniz.

Bubble Witch 3 Saga

Bubble Witch 3 Saga’nın iMessage sürümünde, aynı renkteki üç balonu eşleştirerek mümkün olduğunda yüksek bir puan toplamaya çalışıyorsunuz. Daha sonra arkadaşınız, ulaştığınız puanı geçmeye çalışıyor.

Pictword

Pictword’un iMessage sürümü, kelimeleri çizerek anlattığınız bir oyundur. Oyun size bir kelime veriyor. Arkadaşınızın kelimeyi doğru tahmin etmesine yardımcı olmak için iki farklı resim çizmeniz gerekiyor. Oyundaki amaç ise amatörce çizilmiş olan resimleri tahmin etmek.

Letter Fridge

Eski bir buzdolabının üzerinde bulunan bir avuç dolusu harf magnetleri ile oyuna başlıyorsunuz. Bir dakika içerisinde, bu harf magnetleri ile oluşturabildiğiniz kadar anlamlı kelime oluşturmaya çalışıyorsunuz. Arkadaşınız ise ulaştığınız puanı geçmeye çalışıyor.