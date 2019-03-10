Klasik oyunlar arasında yer alan ve milyonlarca oyun sever tarafından keyifle oynanan Bubble Wings, renkli balon bloklarını yok ederek kendinize ait evler ve bahçeler tasarlayabileceğiniz eşsiz bir oyun olarak dikkat çekiyor.

Çevrimiçi özelliği ile dünya sıralamasına adınızı yazdırabileceğiniz bu oyunda amaç, aynı renge sahip 3 adet balonu birleştirmek ve kalabalık balon yığınlarını yok etmektir. Civcivin elinde bulunan balonun rengine göre yön belirlemeli ve farklı renkteki balonları vurmaktan kaçınmalısınız. Civciv karakterini doğru yönlendirerek balon yığınlarını yok edebilir ve sizden yardım bekleyen sevimli hayvanları kurtarabilirsiniz.

Civcivin elindeki balonun rengine sahip olan diğer balonları vurmalı ve sonraki bölümleri aktifleştirmelisiniz. Onlarca farklı bölümün yer aldığı bu oyunda, seviye atladıkça yeni ev eşyalarının kilidini açabilir ve kendinize ait tatlı bir ev inşa edebilirsiniz. Sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Android ve İOS sürümleri ile her iki platformdan da rahatlıkla ulaşabileceğiniz ve ücretsiz olarak indirebileceğiniz Bubble Wings, geniş oyuncu kitlesine sahip kaliteli bir oyundur.