Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip mobil ve diğer cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz ChessFinity, standart satranç oyunundan biraz daha farklı bir mantıkla oynanan ve eğitici özelliği bulunan kaliteli bir oyundur.

Farklı oyun kuralları ve zeka geliştirici bölümleri ile oyun severlere eşsiz bir deneyim kazandıran bu oyunda amaç, satranç taşlarından yararlanarak ileri doğru hamlelerde bulunmak ve platformdaki altınları toplayarak bitiş çizgisine ulaşmaktır.

Satrançta kullanılan tüm taşlardan faydalanarak taşların hamle özelliklerini olduğu gibi kullanmalı ve boş alanlar bularak ilerlemelisiniz. Bu sayede sonsuz parkurlarda yarışarak altınları toplayabilir ve mutlu sona yaklaşabilirsiniz.

Oyunda klasik satrançta yer alan piyon, kale, at, fil, vezir ve şah taşlarını kullanarak parkurdaki altınların tamamını toplamak için yarışacak ve seviye atlayarak daha zorlu bölümlerde rol alacaksınız.

Klasik oyunlar arasında yer alan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan ChessFinity, satranç mantığından yola çıkılarak tasarlanan ve eğitici bölümleri ile zihin açıcı özelliği bulunan eğlenceli bir oyun olarak ön plana çıkıyor.