Android ve iOS platformunda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam eden Coin Trip mobil klasik oyunlar arasına katıldı.

Mobil oyun sektöründe farklı oyunlara sahip olan Lion Studios tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oyuncular tarafından mercek altına alınan yapım şuana kadar beklentileri karşılamayı başardı.

Birbirinden farklı hazineleri ortaya çıkarmaya çalışacağımız oyunda dünyanın farklı yerlerine yolculuklar yapabilmek için seyehat noktaları oluşturacak, seyehat hedeflerinin kilitlerini açacak ve lider tablosunda üst sıralarda yer almaya çalışacağız.

Oyun içerisindeki ilerlemelerimizi dilersek arkadaşlarımız ile paylaşabilecek ve rekabetçi bir havaya dahil olabileceğiz.

Yayınlandığı günden bu yana 100 binden fazla oyuncuya erişmeyi başaran Coin Trip Google Play üzerinde 4.5 olarak değerlendiriliyor.