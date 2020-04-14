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Colorfil 1.0.91 (ios)
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  4. Colorfil - iPhone ve iPad için Yetişkin Boyama Kitabı Uygulaması

Colorfil

1.0.91
ios
Colorfil
ÜCRETSİZ
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ColorFil uygulaması ile birbirinden hoş boyama çalışmaları yapabilir ve eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

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Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

Boyama yapmaktan keyif alıyorsanız, ColorFil uygulamasını iOS işletim sistemli cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Hayvanlar, çiçekler, desenler ve mandalalar gibi pek çok boyama şablonunu sizlere sunan ColorFil uygulaması, yetişkinlere özel bir boyama uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Boyama yaparak eğlenceli anlar yaşamak istiyorsanız ya da stresinizi boyama yaparak atmak istiyorsanız mutlaka denemeniz gereken uygulamada yüzlerce farklı boyama şablonuna ulaşabilirsiniz.

Renk karıştırıcı özelliği ile kendi renklerinizi yaratabilmenize olanak tanıyan ColorFil uygulaması, renk paletinizi oluşturmanıza da imkan tanıyor. Dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırıp çizime odaklanabileceğiniz ve zihninizi boşaltarak rahatlayabileceğiniz ColorFil uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilir, birbirinden harika çalışmalara imza atabilirsiniz.

Uygulama özellikleri

  • Renk karıştırıcı
  • Renk paletinizi oluşturma
  • Filtre seçenekleri
  • Yüzlerce farklı şablon

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