Dünyayı kasıp kavuran Dune serisi günümüzde artık çok daha popüler bir hale geldi. 2021 yılında yayınlanan Dune Çöl Gezegeni filmi ile çok daha geniş kitlelere ulaşmayı başaran bu seri ikinci filmi ile çıtayı çok daha yukarı çekmeyi başardı. Pek çok bilim kurgu meraklısı da bu vesileyle kitapları okumaya karar verdi. Peki Dune okuma sırası nasıl olmalı?

Gelmiş geçmiş en iyi bilim kurgu serilerinden olan Dune, pek çok kişi tarafından takdir görmüş son derece kıymetli bir yapımdır. Fantastik kurguda Yüzüklerin Efendisi neyse bilim kurguda da Dune odur diyebiliriz.

Son çıkan filmlerden sonra Dune’un kitaplarına da ilgi epey arttı. Kitaptan uyarlanan en iyi filmlerden olan Dune’un kaynak materyalini pek çok kişi merak etti. Hal böyle olduğundan diğer filmleri beklemek yerine pek çok kişi kitapları satın alıp okumaya karar verdi. Peki Dune okuma sırası nasıl olmalı? Kronolojik sıra ile okunmalı.

Bu zaman kadar lineer olmayan pek çok kitabı filmi hatta oyunu çeşitli sıralarla izledik ancak Dune’da böyle bir şeye gerek yok. Türkçe’ye çevrilmiş olan 6 orijinal kitabı okuyarak Dune evrenini ve hikayesini çok iyi bir şekilde kavrayabilirsiniz. İlk Dune kitabı Frank Herbert tarafından 1965 yılında yayınlandı. Son kitabı da 1985 yılında. Frank Herbert 1986 yılında vefat ettiği için 7. ana kitap gelemedi.

Aşağıdaki Dune okuma sırasını takip ederek bu evrene giriş yapabilirsiniz.

Dune Okuma Sırası

Dune (1965)

Dune Mesihi (1969)

Dune Çocukları (1976)

Dune Tanrı İmparatoru (1981)

Dune Sapkınları (1984)

Dune Rahibeler Meclisi (1985)

Dune evreni, diğer pek çok bilim kurgu dünyasından farklıdır. İslam terminolojisine ait birçok kavramı ve bakış açısını içinde barındırması ile tanındığı için oldukça farklı bir havası vardır. Ülkemizde de bu nedenden ötürü Dune serisi sempati ile karşılanır.

Bunun haricinde Dune kitapları kült sayılabilecek seviyededir. Siyaset , politika, insanlık, din, ve ekonomi gibi pek çok konuya değinen Dune kitapları son derece eşsiz eserlerdir. Bu nedenle bilim kurguyla ilgili hemen hemen her otorite Dune’u saygıyla anar.

Dune okuma sırası ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Dune kitaplarını okudunuz mu? Dune filmlerini izlediniz mi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.