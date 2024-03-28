Dune Okuma Sırası Nasıl Olmalı?
Dune serisini okumak mı istiyorsunuz? Bu yazımıza göz atın ve kitaplara başlamadan önce Dune okuma sırası nasılmış öğrenin.
Dünyayı kasıp kavuran Dune serisi günümüzde artık çok daha popüler bir hale geldi. 2021 yılında yayınlanan Dune Çöl Gezegeni filmi ile çok daha geniş kitlelere ulaşmayı başaran bu seri ikinci filmi ile çıtayı çok daha yukarı çekmeyi başardı. Pek çok bilim kurgu meraklısı da bu vesileyle kitapları okumaya karar verdi. Peki Dune okuma sırası nasıl olmalı?
Gelmiş geçmiş en iyi bilim kurgu serilerinden olan Dune, pek çok kişi tarafından takdir görmüş son derece kıymetli bir yapımdır. Fantastik kurguda Yüzüklerin Efendisi neyse bilim kurguda da Dune odur diyebiliriz.
Dune Oyuncuları Kimdir?
Son yılların en iyi filmlerinden biri olan Dune, 2021 yılına damgasını vurdu. Aklımızı başımızdan alan bu film Denis Villeneuve tarafından yönetildi.
Son çıkan filmlerden sonra Dune’un kitaplarına da ilgi epey arttı. Kitaptan uyarlanan en iyi filmlerden olan Dune’un kaynak materyalini pek çok kişi merak etti. Hal böyle olduğundan diğer filmleri beklemek yerine pek çok kişi kitapları satın alıp okumaya karar verdi. Peki Dune okuma sırası nasıl olmalı? Kronolojik sıra ile okunmalı.
Çağının Ötesinde En İyi 10 Bilim Kurgu Oyunu
Bilim kurgu türü pek çok kişinin ilgisini çeken, ufuk açıcı bir janr. Biz de bu türü sevenler ve oyunlara ilgisi olan kişiler için bilim kurgu oyunlarını bir liste haline getirdik.
Bu zaman kadar lineer olmayan pek çok kitabı filmi hatta oyunu çeşitli sıralarla izledik ancak Dune’da böyle bir şeye gerek yok. Türkçe’ye çevrilmiş olan 6 orijinal kitabı okuyarak Dune evrenini ve hikayesini çok iyi bir şekilde kavrayabilirsiniz. İlk Dune kitabı Frank Herbert tarafından 1965 yılında yayınlandı. Son kitabı da 1985 yılında. Frank Herbert 1986 yılında vefat ettiği için 7. ana kitap gelemedi.
Aşağıdaki Dune okuma sırasını takip ederek bu evrene giriş yapabilirsiniz.
Dune Okuma Sırası
- Dune (1965)
- Dune Mesihi (1969)
- Dune Çocukları (1976)
- Dune Tanrı İmparatoru (1981)
- Dune Sapkınları (1984)
- Dune Rahibeler Meclisi (1985)
Dune evreni, diğer pek çok bilim kurgu dünyasından farklıdır. İslam terminolojisine ait birçok kavramı ve bakış açısını içinde barındırması ile tanındığı için oldukça farklı bir havası vardır. Ülkemizde de bu nedenden ötürü Dune serisi sempati ile karşılanır.
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Bilim kurgu, sinema dünyasının en popüler türlerinden biridir. Dolayısıyla günümüzde bu türde çok sayıda yapım bulunuyor.
Bunun haricinde Dune kitapları kült sayılabilecek seviyededir. Siyaset , politika, insanlık, din, ve ekonomi gibi pek çok konuya değinen Dune kitapları son derece eşsiz eserlerdir. Bu nedenle bilim kurguyla ilgili hemen hemen her otorite Dune’u saygıyla anar.
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Uzay filmleri, sinemada bilim kurgu türünü besleyen önemli alt türlerden biridir. Geçmişten bugüne uzayda geçen çok sayıda film beyaz perdeye taşındı.
Dune okuma sırası ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Dune kitaplarını okudunuz mu? Dune filmlerini izlediniz mi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
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