Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve aksiyona doyabileceğiniz Combo Critters, ilginç yaratıkları toplayarak kendi yaratık topluluğunuzu kurabileceğiniz benzersiz bir oyundur.

Çizgi film tarzındaki grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, çeşitli engelleri aşarak farklı gezegenlerde yolculuk yapmak ve karşınıza çıkan yaratıkları toplayarak yolunuza devam etmektir. Topladığınız yaratıkları bir makine aracılığı ile geliştirebilir ve yeni özellikler ekleyebilirsiniz. Bu sayede diğer yaratıklara karşı daha güçlü olabilir ve seviye atlayarak yeni yaratıkların kilidini açabilirisiniz. Aksiyon dolu bölümleri ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birbiriden ilginç görünüme ve özelliğe sahip onlarca yaratık bulunmaktadır. Ayrıca yaratıklarınızla keşfedebileceğiniz birçok farklı gezegen yer almaktadır. Görevleri tamamlayarak yeni yerler keşfedebilir ve seviye atlayarak yolunuza devam edebilirsiniz.

Mobil platformda aksiyon oyunları arasında kendisine yer bulan Combo Critters, ücretsiz olarak erişebileceğiniz ve eğlenceli anlar geçirebileceğiniz kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.