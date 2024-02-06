Roomba Combo J7+ Robot Süpürge Özellikleri ve Fiyatı

Roomba Combo J7+, ev temizliğini kolaylaştırmak ve optimize etmek için gelişmiş özelliklere sahip bir robot süpürge olarak tasarlanmıştır. Bu sayede ev sahipleri daha temiz, düzenli ve sağlıklı bir yaşam alanına sahip olabiliyor.

Modern teknolojiyi kullanarak kullanıcılarına temizlik konusunda her açıdan yardımcı olan robot süpürgenin özelliklerini sizler için aşağıdaki yazımızda derledik.

Roomba Combo J7+ Robot Süpürge Özellikleri

Ev Haritası özelliği ile evinizi tarar ve harita oluşturarak temizlik sırasında en verimli yolunu belirler. Akıllı navigasyon sistemi sayesinde engellere çarpmadan odadan odaya geçebilir.

Roomba Combo J7+, iRobot'un Genius 3.0 teknolojisi ile entegre edilmiştir. Bu, kullanıcıya özel temizlik önerileri sunarak daha etkili ve kişiselleştirilmiş temizlik sağlar.

Geri dönüşümlü torba sistemi ile donatılan süpürge, toz ve kirin kolayca boşaltılmasını sağlar. Böylece süpürge sürekli olarak etkili bir şekilde çalışabilir.

Bu robot süpürge, farklı zemin türlerini tanıma kabiliyetine sahiptir. Bu sayede halı, taş veya ahşap gibi farklı zeminlere uygun temizlik modları otomatik olarak uygulanabilir.

Özel tasarlanmış yan fırınları ve kenar temizleme sensörleri sayesinde Roomba Combo J7+, köşelerde ve duvar kenarlarında etkili bir şekilde temizlik yapabilir.

Roomba Combo J7+, evdeki hava kalitesini artırmak için HEPA hava filtreleme sistemini kullanır. Bu özellik, toz ve alerjenleri filtreleyerek temiz hava sağlar.

Kullanıcılar, temizlik sürelerini programlamak ve uzaktan kumanda ile robot süpürgeyi kontrol etmek için uygulama üzerinden veya cihazın kendisi üzerinden seçeneklere sahiptir.

Roomba Combo J7+ Robot Süpürge Fiyatı

Roomba Combo j7+ fiyatı kendi sitesinde 35.999 TL olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca robot süpürgenin fiyatı, satın aldığınız yere ve yılın hangi zamanında satın alınacağına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Bu yazımızda son teknoloji özellikleri ile tercih edilen Roomba Combo J7+ robot süpürgeyi tanıttık. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.