At üstünde ilerleyerek kement atma yarışlarına katılabileceğiniz ve onlarca farklı hayvanı yakalayarak kendi hayvanat bahçenizi oluşturabileceğiniz Cowboy, Android ve İOS sürümleri ile farklı platformlardan oyun severlere sunulan eşsiz bir oyundur.

Eğlenceli kovboy müzikleri ve kaliteli grafik tasarımı ile dikkat çeken bu oyunda amaç, bir kovboy karakterini kontrol ederek kement atarak hayvanları avlamak ve puan toplayarak seviye atlamaktır. Önünüzde hızla koşan farklı türdeki yüzlerce hayvandan dilediğinize kement atabilir ve yakaladığınız hayvanı hayvanat bahçenize koyabilirsiniz. İpi olabildiğince uzağa fırlatmalı ve en yüksek puan değerine sahip hayvanları yakalamalısınız. Bu sayede ihtiyacınız olan puana ulaşabilir ve yeni hayvanların kilidini açabilirsiniz. İnternet bağlantısı olmadan dilediğiniz gibi oyunu oynayabilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.

Oyunda inek, fil, kanguru, sincap, panda, sığır, geyik ve daha onlarca farklı türe sahip hayvanı kement atarak yakalayabilirsiniz. Yakaladığınız hayvanlardan çeşitli derecelerde puan kazanabilir ve seviye atlayabilirsiniz. Klasik oyunlar arasında bulunan ve milyonlarca oyuncu tarafından tercih edilen Cowboy, sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyundur.