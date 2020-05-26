Android, iOS ve Windowsphone üzerinde oynaması ücretsiz olarak yayınlanan DeckEleven's Railroads ile demiryolu imparatorluğu kurmaya hazır olun.

DeckEleven Entertainment tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak mobil platformda oyuncuların beğenisine sunulan DeckEleven's Railroads ile kendi demiryolu ağımızı hayata geçirme fırsatı bulacağız.

ABD, Kanada, Fransa ve Hindistan gibi ülkelerde inşa ettiğiniz demiryolları ile hem insan hem de yük ve kargo taşıyarak gelir elde etmeye çalışacağız. Elde ettiğimiz gelirler ile trenlerin daha fazla sefer yapmasını sağlayacak, daha yüksek gelir elde edebileceğimiz işlere imza atacağız.

Zengin içeriğinin yanı sıra gerçekçi yapısı ile şuana kadar oyuncuları tatmin etmeyi başaran yapım da 3D grafik açıları yer alıyor. Oyuncular başarılı grafik açıları eşliğinde gerçekçi bir demiryolu yönetme deneyimi yaşıyorlar.

Üç farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen başarılı oyun, yıllardır güncelleme almıyor.