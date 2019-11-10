Mobil strateji oyunları arasına yeni katılan Demigods mobil platformun ünlü isimlerinden olan Qumaron tarafından geliştirildi ve yayınlandı.

Üç farklı karakterin yer aldığı oyunda bu karakterlerin kendilerine özgü tanrısal yetenekleri de olacak. Hikâye tabanlı olarak oynanabilen yapım da oldukça yüksek kalitede grafik açıları ve zengin bir içerik yapısı bizleri bekliyor olacak.

Seviye sisteminin yer aldığı yapımda düzinelerce efsanevi yaratık ile savaşacak, birbirinden ünlü karakterler ile de tanışma fırsatı elde edeceğiz. Yunan efsanelerinin olduğu bir hikâyeyi karşımıza çıkaracak olan yapım basit oynanış yapısı ile her kesimden oyuncunun beğenisini kazanacak.

Aktif olarak 10 binden fazla oyuncuya ev sahiplği yapan Demigods tamamen oynaması ücretsiz bir strateji oyunudur. Yapım Android ve iOS platformunda oynanıyor.