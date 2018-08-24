Diyanet Haber uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı tüm haberleri takip edebilirsiniz.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından geliştirilen Diyanet Haber uygulamasında Türkiye gündemi, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, İhtisas ve Eğitim Merkezleri, müftülükler, yurt dışı teşkilatları ve İslam dünyasındaki gelişmeler den anında haberdar olabiliyorsunuz. Oldukça sade ve modern bir arayüze sahip olan uygulamada, haber sayfalarını kolayca okuyabilirsiniz.

Okuduğunuz haberleri Facebook, Twitter ve WhatsApp gibi platformlarda paylaşmak için paylaş butonlarını da haberlerin üst kısmında sizlere sunan uygulamada fotoğraf galerileri, videolar ve yazar sayfalarını da takip edebiliyorsunuz. Uygulama ana sayfasında ise kategorilere ayrılmış bir şekilde tüm haber başlıklarını inceleyebileceğiniz manşet bölümüne ulaşabilirsiniz. Eğer siz de bu içerikleri takip etmek istiyorsanız, Diyanet Haber uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.