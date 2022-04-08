Ukrayna-Rusya Savaşı uzun bir süredir devam ediyor. Savaşın başlamasının ardından Rusya’da çeşitli sansürler uygulanmaya başlandı. Vatandaşların gerçekleşen olaylardan haberdar olmasını önleme çalışan Rusya, çok sayıda internet sitesini ve servisi engelledi. Peki, Rusya'da engellenen siteler ve servisler neler?

Ruslar, savaşın başlaması ile beraber çeşitli VPN hizmetlerini kullanmak zorunda kaldı. Ülkede şubat ayından beri 587 adet haber sitesi, 145 adet finans sitesi, savaş karşıtı yayın yapan 133 adet site, kültürel içerikler paylaşan 17 adet site, 3 adet sosyal medya platformu dahil çok fazla sayıda site erişime kapatıldı.

Ülke sınırları içerisinde erişime kapatılanlar arasında büyük popülerliğe sahip olan siteler de yer alıyor. Bu popüler sitelerin 30 tanesine aşağıda yer alan tablo üzerinden göz atabilirsiniz.

Rusya'da Engellenen Siteler ve Servisler Listesi

Alan Adı Merkezi Türü facebook.com Amerika Birleşik Devletleri Sosyal Medya instagram.com Amerika Birleşik Devletleri Sosyal Medya twitter.com Amerika Birleşik Devletleri Sosyal Medya messenger.com Amerika Birleşik Devletleri Mesajlaşma bbc.com Birleşik Krallık Haber bild.de Almanya Haber is.fi Finlandiya Haber npr.org Amerika Birleşik Devletleri Haber ukr.net Ukrayna Haber news.google.com Amerika Birleşik Devletleri Haber pravda.com.ua Ukrayna Haber euronews.com Fransa Haber meta.ua Ukrayna Haber delfi.lt Litvanya Haber onlineradiobox.com Polonya İnternet Radyosu meteoprog.ua Ukrayna Savaş Karşıtı Yayın liga.net Ukrayna Haber sport.ua Ukrayna Spor obozrevatel.com Rusya Haber tsn.ua Ukrayna Haber 1plus1.ua Ukrayna Haber ua-football.com Ukrayna Spor censor.net Ukrayna Haber echo.msk.ru Rusya Haber unian.net Ukrayna Haber oxu.az Azerbaycan Haber korrespondent.net Ukrayna Haber postimees.ee Estonya Haber segodnya.ua Ukrayna Haber dw.com Almanya Haber

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş şubat ayında başladı. Rusya, 24 Şubat tarihinde Ukrayna’ya saldırarak savaşı resmen başlatmış oldu. Bu olayın gerçekleşmesinin ardından Rusya’daki vatandaşlar, gelişmeleri takip etmek için haber siteleri ve sosyal medya hizmetlerine yöneldi ancak bir sansür ile karşılaştı.

Rusya, kendi sınırları içerisinde internet erişimini çeşitli kanunlar ve mekanizmalar aracılığı ile sansürlüyor. Bu sansür aslında uzun yıllardır devam ediyor ve Roskomnadzor isimli kuruluş tarafından yönetiliyor. Sansür listesi, bir dizi farklı devlet kurumundan gelen istekler ile beraber her gün artmaya devam ediyor.

21. yüzyılda insanların haber alma ve düşüncelerini paylaşma özgürlüğünü elinden almak için çeşitli sansürler uygulayan Rusya, 24 Şubat tarihinden sonra engellenen internet siteleri listesine 8 bini aşkın web sitesi ekledi. Bu alan adlarının önemli bir kısmını Ukrayna merkezli haber siteleri oluşturdu.

Haber sitelerinin yanı sıra savaş karşıtı içerikler paylaşan Takflix gibi Ukraynalı siteler de sansürden etkilendi. Söz konusu engelleme girişiminin ardından başsavcılık, BBC ve Deutsche Welle de dahil olmak üzere Batı Avrupa merkezli haber sitelerini de hedef aldı. 4 Mart Cuma günü sabahının erken saatlerinde Letonya merkezli Rusça ve İngilizce haber sitesi Meduza da engellendi.

Bazı Rus kullanıcılarının Google ile ilgili bazı bağlantı sorunlarını yaşadığını doğrulayan Reuters’a göre Google Haberler hizmeti 24 Mart tarihinde erişime kapatıldı. Elbette sadece yurt dışı merkezli siteler ve servisler engellenmedi. Bağımsız yayın yapan Rus haber siteleri de engelleniyor ve bu sayı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Oldukça ağır ekonomik yaptırımların uygulanmasının ardından rublenin değeri önemli ölçüde düşmeye başladığı günden beri Rus hükûmeti, döviz ve kripto para platformlarını engellemeye başladı.

İnsan hakları üzerine çeşitli çalışmalar gerçekleştiren Uluslararası Af Örgütünün Rusça web sitesi, 10 Mart tarihinde erişime kapatıldı. Roskomnadzor, insan hakları ihlallerine dair kanıtları ortaya çıkarmaya odaklanan Bellingcat isimli uluslararası araştırmacı gazetecilik internet sitesini de 15 Mart tarihinde engelledi.

Rusya’da yaşayan vatandaşlar, Ukrayna’da neler olup bittiğini öğrenmek için sosyal medya platformlarına girmeye çalıştı ancak bu girişim başarısız oldu. Sosyal medya hizmetlerine erişimin kısıtlanmasının ardından 4 Mart tarihinde Facebook ve Twitter’ın resmi olarak engellendiği doğrulandı. Görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram ise 11 Mart tarihinde yasaklandı.

Ülkede 24 Şubat tarihinden bu zamana kadar Ukrayna merkezli 358 adet web sitesi erişime kapatıldı. Ukrayna'yı 187 site ile Rusya takip ediyor. Üçüncü sırada ise 184 web sitesi ile Amerika Birleşik Devletleri bulunuyor. Rusya'da Türkiye merkezli 2 adet web sitesi yasaklandı.

Rusya’daki Sansürün Ardından En Çok Kullanılan VPN Programları

VPN Super Unlimited Proxy

VPN Proxy Master (Lemon Clove PTE. Limited)

1.1.1.1. - Faster Internet

ProtonVPN

Turbo VPN

Telegram

VPN Master

VPN Faster Unlimited Proxy

VPN Proxy Master

Rusya tarafından engellenen internet sitesi ve servislerin sayısının çok ciddi ölçüde artmasının ardından vatandaşlar elbette VPN hizmetlerine yöneldi. Öyle ki, Rusya’daki App Store mağazasında mart ayında en çok talep edilen uygulamalar listesinin büyük kısmını VPN’ler oluşturdu. Listenin tamamına yukarıdan göz atabilirsiniz.

VPN hizmetleri, engellenen web sitelerine erişimi mümkün hale getirir. Bu sayede internet kullanıcıları, normalde giriş yapamadığı sitelere çok rahat bir şekilde ziyaret edebilir.

Gerçekleştirilen bir araştırmaya göre Rusların 24 Şubat-24 Mart tarihleri arasında VPN hizmetlerine olan talebi, savaş öncesine kıyasla yüzde 2 bin 692 seviyesine ulaştı. Vatandaşların söz konusu hizmetlere karşı talebi her geçen gün artmaya devam ediyor.

VPN hizmetlerine olan ilginin artmasındaki en etkili faktör ise Twitter ve Facebook isimli sosyal medya platformlarının yasaklanması oldu. VPN erişimi, Rusya’da hassas bir konu olmaya devam ediyor. Rusya, vatandaşların bu girişimi üzerine 15 adet VPN hizmetini yasakladı. Dolayısıyla ülkede şu anda sorunsuz bir şekilde çalışan VPN hizmeti bulmak zor olabilir.

Rus hükûmeti, Roskomnadzor'un 15 Mart tarihinde VPN trafiğini engellemek için çaba sarf ettiğini ve bunu yapmaya devam edeceğini doğruladı. Yapılan bu açıklama, halihazırda çalışan VPN hizmetlerinin de yasaklanabilme riski ile karşı karşıya olduğunu gözler önüne seriyor.