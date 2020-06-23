Hem Android platformunda hem de iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Dollhouse Craft 2’de oyuncular hayallerindeki evleri dekore edecek ve tasarım konusunda ne kadar başarılı olduklarını gözler önüne serecekler.

Macera oyunu olarak yayınlanan yapım içerisinde oyuncular adeta Minecraft tarzındaki bir dünyaya adım atacaklar. Minecraft’ın grafik açıları ile oldukça benzer olan yapım da oyuncular hayallerindeki evleri tasarlayacak ve içlerini dekore edebilecekler.

Buna ek olarak oyuncular tasarladıkları evlerde parti düzenleyebilecek, arkadaşları ile bu parti de eğlenceli anlar da yaşayabilecekler.

Oyuncu incelemelerinde günümüze kadar tatmin edemeyen yapım, 10 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ederken aylardır da güncelleme almıyor.

Dileyen oyuncular ücretsiz olarak yapımı indirip oynamaya başlayabilirler.