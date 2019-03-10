Zorlu parkurlarda çeşitli engelleri aşarak puanlar toplayabileceğiniz Dream On A Journey, Android ve İOS sürümleri ile her iki platformdan da sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz macera dolu bir oyundur.

Kaliteli grafikler ve ses efektlerinin yanı sıra, gece temalı arka fonlarla donatılmış bu oyunda yapmanız gereken, bir bıçak yardımı ile engellerle ve tuzaklarla dolu parkurlarda ilerlemek ve sonraki bölümlerin kilidini açabilmek için puan toplamaktır. Oyunu farklı modlarda oynayabilir ve parkurları tamamlayarak yeterli miktarda anahtar toplayabilirsiniz.

Oyun, rüyalardan ve kabuslardan yola çıkılarak hazırlanmıştır. Oyundaki tüm objeler ve başrol kahramanı, tıpkı rüyalardaki gibi olması gerekenden daha yavaş hareket etmektedir. Yarış parkurlarında dikenli çarklar, hareket eden kapanlar, demir dikenler ve benzeri birçok tuzak yer almaktadır. Engelleri daha kolay aşmak için kullanabileceğiniz hareketli bloklar ve çeşitli düzenekler bulunmaktadır. Zıplayarak ve çeşitli yön hareketleri yaparak parkurlarda ilerlemeli ve seviye atlamak için puanlar toplamalısınız.

Macera oyunları kategorisinde bulunan ve ücretsiz olarak sunulan Dream On A Journey, sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.