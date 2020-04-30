Exceptionull Games imzası ile geliştirilen ve mobil platformda oyunculara oynaması ücretsiz olarak sunulan Election Year Knockout günümüzde 10 binden fazla kitleye hitap ediyor.

Android ve iOS platformu olmak üzere iki farklı platformda oyuncuların karşısına çıkan Election Year Knockout ile boks yapmaya hazır olun!

10 binden fazla oyuncu tarafından oynanan yapım içerisinde kendi siyasi partimizi kuracak ve diğer liderlere karşı birbirinden zorlu boks maçlarına katılacağız. Oyuncular diğer siyasi isimleri yerlere sermeye çalışacaklar.

Donald Trump’ın da yer aldığı oyun içerisinde birbirinden farklı siyasi lidere karşı mücadele edecek, seyirci efektleri eşliğinde aksiyon dolu boks maçlarına katılacağız.

Rengarenk grafik açıları eşliğinde oynanan yapım da herhangi bir internet bağlantısı istenmiyor.