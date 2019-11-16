Mobil klasik oyunlar arasına katılan ve günümüzde 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam eden Farm Craft, 55pixels ekibi tarafından geliştirildi ve yayınlandı.

Alışılmış çiftçilik oyunlarının dışına çıkan Farm Craft rengarenk içerikleri ve zengin yapısı ile her kesimden oyuncuya hitap etmeye devam ediyor. Fantastik bir çiftçilik dünyasına giriş yapabileceğimiz oyunda çiftliğimizi dilediğimiz gibi düzenleyebilecek, evler ve yapılar inşa edebilecek, çevrede bulunan diğer çiftlikler ile ticaret yapabileceğiz.

Çeşitli bitki ve sebzeler de ekip biçebileceğimiz oyun içerisinde çiftliğimizi diğer oyuncular ve arkadaşlarımız ziyaret edebilecek, çiftliğimizi inceleme fırsatı elde edebilecekler. Çeşitli lig ve sıralamaların da yer aldığı oyunda eğlenceli bir yapı yer alıyor.

İki farklı mobil platformda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan yapım ücretsiz olarak indirilip oynanıyor.