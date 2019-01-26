Subatomic Studios, LLC tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak mobil oyunculara sunulan Fieldrunners Attack mobil strateji oyunları arasında yer alıyor.

Kaliteli yapısı ile mobil platformda oyunculara sürükleyici bir strateji dünyası sunan yapımda oyuncular rengarenk içerikler ile karşı karşıya gelecekler. 60’dan fazla farklı bölümün ve kampanyanın yer aldığı oyunda oyuncular birliklerini yetiştirecek, tanklar üretecek ve gerçek zamanlı olarak rakip oyunculara saldıracaklar. Dünyanın farklı noktalarından oyunculara sahip olan yapımda rekabet ve aksiyon yüklü sahneler karşımıza çıkacak.

Renkli içeriklerin yer aldığı oyunda seviye sistemi yer alıyor. Oyuncular seviyelerini yükselttikçe daha güçlü rakipler ile karşı karşıya gelecekler. Oyundaki dengeleme sistemi ile oyuncular seviyelerine uygun rakipler ile eşleşecek ve strateji savaşları yapacaklar. İki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan yapım, Google Play’de 4.5 gibi bir inceleme puanı alan yapım, ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor.

İyi eğlenceler dileriz.