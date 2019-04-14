Mobil platformda klasik oyun bölümünde yer alan ve binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edilen Fierce Tales: Feline Sight, bir veteriner olarak görev yapacağınız ve saldırgan leoparların hareketlerini inceleyerek onları yatıştırabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici tasarımı ve gerçekçi grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, anlamsız bir şekilde saldırganlaşan ve tehlikeli bir hal alan leoparlara ne tür bir virüs bulaştığını bulmak ve onları kafeslerine tekrar göndermektir. Size yardım edecek sevimli bir kedi ve onlarca tıbbı malzeme yer almaktadır. Bu malzemelerden yararlanarak leoparları eski hallerine döndürebilir ve insanlığı büyük bir tehditten kurtarabilirsiniz. Maceraya doyabileceğiniz ve sıkılmadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı bulmaca ve eşleştirme yer almaktadır. Bulmacaları başarıyla çözerek ihtiyacınız olan ipuçlarına ulaşabilir ve gerekli eşyaların yerlerini bulabilirsiniz. Böylece görevleri tamamlayabilir ve seviye atlayabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerini içeren cihazlardan rahatlıkla ulaşabileceğiniz Fierce Tales: Feline Sight, geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken eşsiz bir macera oyunu olarak öne çıkıyor.