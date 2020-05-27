5 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen Fluvsies ücretsiz olarak Android ve iOS platformunda dağıtılmaya devam ediliyor.

Mobil platformda eğitici oyunlar arasında yer alan ve tamamen oynaması ücretsiz olarak indirilip oynanan başarılı yapım dünyanın dört bir yanından milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Birbirinden farklı sevimli yaratıkların yer aldığı yapım içerisinde bir yumurta ile oyuna başlayacak, yumurtanın kırılması ile yepyeni bir yaratığa kavuşacağız.

Elde ettiğimiz yaratığı besleyerek bakımını üstleneceğimiz yapım içerisinde rengarenk bir atmosfere ek olarak zengin bir oynanış yapısı da yer alıyor.

Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle oynanan başarılı yapım yayın hayatına başarılı bir grafik çizmeye devam ediyor.