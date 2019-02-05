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Franchise Baseball 2.1.0 (ios)
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  5. Franchise Baseball - İOS İçin Spor Oyunudur

Franchise Baseball

2.1.0
ios
Franchise Baseball
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Beyzbol menajerliği yapacağız.

CBS Interactive Inc tarafından geliştirilen ve iki farklı mobil platformda ücretsiz olarak yayınlandıktan sonra 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan Franchise Baseball bir spor oyunudur.

Gerçekçi yapısı ile oyuncuları beyzbol maçlarına götürecek olan yapım da seçtiğimiz bir takımı yönetecek ve bu takımın menajerliğini yapmaya başlayacağız. 2000’den fazla gerçek oyuncunun yer aldığı yapımda verdiğimiz taktikler ile takımımızı şampiyon etmeye ve kupayı kazanmaya çalışacağız. Oldukça gerçekçi içeriklerin yer aldığı oyunda zengin bir yapı karşımıza çıkacak. Google Play’de 4.1 gibi bir inceleme puanı alan yapım, farklı sezonlar ile oyunculara sürükleyici bir hava sunacak.

Görselleri ve içerikleri bakımından oldukça tatmin edici görünen yapım, kitlesini artırmaya devam ederken aldığı güncellemeler ile de hatalarından arınmaya devam ediyor. Dileyen oyuncular ücretsiz olarak oyunu indirebilir ve beyzbol maçlarına katılabilirler.

İyi oyunlar dileriz.

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