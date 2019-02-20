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Frantics 1.05 (ios)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Arcade
  4. Frantics - İOS İçin Klasik Oyunudur

Frantics

1.05
ios
Frantics
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Mini oyunlar oynayacağız.

Mobil klasik oyunlar arasında bulunan Frantics ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oyunculara sunuldu.

500 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan yapım Türkçe dil seçeneği ile ülkemiz oyuncularının da beğenisini kazanıyor. Oldukça sağlam grafiklere ve zengin bir içeriğe sahip olan oyunda amacımız birbirinden farklı oyunları oynayabilmek olacak. Kendimize ait bir hayvan seçerek başlayacağımız oyunda hayvanımızı kişiselleştirebilecek ve dilediğimiz gibi düzenleyebileceğiz.

PlayStation Mobile Inc tarafından geliştirilen ve iki farklı mobil platformda oyunculara ücretsiz olarak sunulan yapım ile eğlenceli zaman geçireceğiz. Zengin yapısı ve renkli içerikleri ile her kesimden oyuncuya hitap eden yapım, Google Play’de de 4.4 gibi bir inceleme puanı aldı.

İki farklı mobil platformda geniş kitlelere ulaşmayı başararak eğlenceli zaman vadeden Frantics, aldığı sayısız güncelleme ile de adından söz ettirmişti. Yapım son güncellemesini 8 Aralık 2018’de aldı.

Dileyen oyuncular hemen oyunu indirebilir ve tadını çıkarmaya başlayabilirler.

İyi oyunlar dileriz.

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