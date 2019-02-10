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Fun Fishing:My Pet 1 (ios)
  1. Tamindir
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  3. Arcade
  4. Fun Fishing:My Pet - İOS İçin Klasik Oyunudur

Fun Fishing:My Pet

1
ios
Fun Fishing:My Pet
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Balık tutmaya çalışacağız.

İki farklı mobil platformda ücretsiz olarak yayınlanan Fun Fishing:My Pet ile bizleri oldukça renkli saatler bekliyor.

Zengin içeriği ve rengarenk yapısı ile kısa sürede oyuncuların beğenisini kazanmayı başaran Fun Fishing:My Pet ücretsiz bir klasik oyun olarak yayınlandı. İki farklı mobil platformda ücretsiz olarak yayınlanan yapımda benzersiz gemiler ile denizlerde yol alacak ve iyi bir balıkçı olmaya çalışacağız.

Oyuncular okyanusların derinliklerinde yer alan farklı canlıları avlamaya çalışacak ve balıkçılık konusundaki yeteneklerini sergilemeye çalışacaklar. Oyuncular tarafından Google Play’de 4.5 olarak değerlendirilen mobil klasik oyunu aksiyon ve gerilimden uzak eğlenceli anlar sunuyor. Dileyen oyuncular hemen oyunu indirebilir ve tadını çıkarmaya başlayabilirler.

İyi eğlenceler dileriz.

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