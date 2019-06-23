Android ve İOS platformunda 15 milyondan fazla oyuncu tarafından ücretsiz olarak oynanan Galaxy mobil arcade oyunları arasında yer alıyor.

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam eden Galaxy adlı mobil arcade oyununda bizleri oldukça zengin bir içerik yapısı karşılıyor. Uzayda keşifler yapacağımız oyunda karşımıza çıkan düşmanları avlamaya ve keşiflerimize devam etmeye çalışacağız.

Basit grafik açıları ve oldukça hoş ses efektleri ile oyunculara retro tadında bir oynanış sunan yapım kitlesini de artırmaya devam ediyor. 10 farklı uzay aracına bünyesinde yer veren yapım bu araçları da geliştirme fırsatı sunuyor.

Mobil oyuncular tarafından oldukça beğenilen yapım Google Play’de 5 üzerinden 4.6 gibi bir skor puanı aldı.