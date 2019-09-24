Mobil platformda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Garden Goons şu sıralar 5 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya başlandı.

Android ve iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan yapım zengin içeriği ve başarılı grafik açıları ile her kesimden oyuncunun zevkine hitap ediyor. Sevimli canlıların yer aldığı oyunda PvP savaşlarına katılacak ve bu savaşlardan galibiyetle ayrılmaya çalışacağız.

Gece gündüz döngüsü eşliğinde birbirinden farklı savaşlara katılacağımız oyun da her canlının yetenekleri ve özellikleri farklı bir boyutta karşımıza çıkacak. Oyuncular seçtikleri canlılar ile rakiplerinin karşısına çıkacak ve onları etkisiz hale getirmeye çalışacaklar.

Full Game Ahead USA tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak oynanmaya devam eden Garden Goons mobil strateji oyunları arasında yer alıyor.