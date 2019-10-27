Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerini barındıran tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayacağınız Grand Summoners, birbirinden güçlü savaş kahramanları ve onlarca farklı silahtan yararlanarak aksiyon dolu savaşlara katılacağınız ve rakiplerinizle birebir mücadele edeceğiniz sıra dışı bir rol oyunudur.

Ayrıntılı grafikleri ve sürükleyici savaş senaryoları ile oyun severlere benzersiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, karakterinizi seçerek rakiplerinizle savaşmak ve görevleri tamamlayarak yeni savaş kahramanlarının kilidini açmaktır. Oyunu dilerseniz online modda da oynayabilir ve dünyanın farklı bölgelerindeki güçlü rakiplerle savaşma fırsatı yakalayabilirsiniz. Her biri farklı zaman dilimlerinden gelen ve şaşırtıcı özelliklere sahip olan sayısız savaşçı ve ilginç özellikleri olan yüzlerce düşman karakteri ile aksiyona doyacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birçok farklı özel güce ve sihre sahip karakter yer almaktadır. Ayrıca balta, kılıç, ok gibi çeşitli silah ve teçhizat bulunmaktadır. Rol oyunları arasında bulunan Grand Summoners ile farklı karakterleri yöneterek eşsiz savaşlar yapabilir ve macera dolu analara şahit olabilirsiniz.