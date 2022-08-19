Beklenen GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

GTA 6 ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı, dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından oldukça uzun bir süredir merak ediliyor. Bu yazıda açık dünya türünün başarılı örneği olan Grand Theft Auto serisinin yeni oyunun çıkış tarihine ilişkin önemli bilgiler paylaştık.

Grand Theft Auto 6, geliştirilme aşamasında olan bütün video oyunlarının içerisinde muhtemelen en çok spekülasyonlara konu olmuş oyunların başında yer alıyor. Söz konusu oyun ile ilgili en fazla merak edilen konuların başında ise çıkış tarihi geliyor.

Dünyanın en popüler oyun serilerinden bir tanesi olan Grand Theft Auto serisinin yeni yapımı, GTA hayranları tarafından forumlarda ve sosyal medya platformlarında çok yoğun bir şekilde tartışılmaya devam ediliyor.

Grand Theft Auto V, sahip olduğu çevrim içi mod sayesinde günümüzde hâlâ popülerliğini önemli ölçüde devam ettirse de serinin yeni oyununun ne zaman piyasaya sürüleceği büyük bir merak konusudur.

GTA 6 çıkış tarihi, Grand Theft Auto 5 isimli video oyunu piyasaya sürüldükten kısa süre sonra milyonlarca oyuncu tarafından merak edilmeye başlanmıştı. O dönemde herhangi bir duyuru yapılmamış olmasına rağmen oyuncuların büyük bir kısmı, yeni bir GTA oyununun geleceğinden emindi.

Oyuncular tarafından oldukça uzun bir süredir beklenen duyuru, Şubat 2022 tarihinde Rockstar Games'in resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılmıştı. Şirket tarafından yapılan açıklamada "Serideki bir sonraki oyun için geliştirme sürecinin devam ettiğini onaylamaktan mutluluk duyuyoruz" sözlerine yer verilmişti.

Video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Rockstar Games, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, her yeni projede hedeflerinin daha önce piyasaya sürdükleri oyunun çok daha ötesine geçmek olduğunu ifade etmişti. Peki, Grand Theft Auto 6 ne zaman çıkacak?

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

Grand Theft Auto 6'nın 2023 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Dünyanın dört bir yanındaki oyuncular tarafından sabırsızlıkla beklenen açık dünya oyununun konsol sürümü, PC versiyonundan önce satışa sunulabilir. Yani GTA 5'teki stratejik hamle GTA 6 için de yapılabilir.

Konsol ve PC sürümleri aynı anda piyasaya sürülmeyen Grand Theft Auto 5, 2013'te Xbox 360 ve PlayStation 3 adlı oyun konsolları için çıktı. Rockstar Games, oyunu bir yıl sonra yani 2014 yılında PlayStation 4 ve Xbox One konsolları için sundu.

GTA 5'in PC sürümü ise 2015 yılında satışa sunuldu. Oyunun popülerliğini devam ettirmesi, büyük beğeni toplaması ve çeşitli ödüllere layık görülmesi sonucunda 2022 yılında Xbox Series X / S ve PlayStation 5 sürümleri piyasaya sürüldü.

Rockstar Games eğer Grand Theft Auto VI isimli video oyununda da tüm sürümleri aynı anda piyasaya sürmezse, konsola sahip olmayan oyuncular oyunu oynayabilmek için bir süre daha beklemek zorunda kalabilir.

GTA 6 çıkış tarihi hakkında bazı söylentiler ise büyük bir merak içerisinde beklenen video oyununun 2025 yılında piyasaya sürüleceğini ileri sürüyor. Şirket, Vahşi Batı temasına sahip Red Dead Redemption 2'yi 2017'de satışa sunacağını ifade etmişti ancak oyunun çıkış tarihini Ekim 2018 tarihine erteleme kararı almıştı.

Aynı durum GTA VI için de geçerli olabilir. Yani oyunun çıkış tarihi ilk olarak 2023 olarak açıklanabilir fakat bir veya iki yıl ertelenebilir. Peki, serinin önceki oyunları ne kadar sıklıkla piyasaya sürüldü?

Grand Theft Auto: 1997

Grand Theft Auto 2: 1999

Grand Theft Auto 3: 2001

Grand Theft Auto Vice City: 2002

Grand Theft Auto San Andreas: 2004

Grand Theft Auto 4: 2008

Grand Theft Auto 5: 2013

Açık dünya türündeki en popüler oyun serisinin ilk oyunu 1997 yılında piyasaya sürüldü. Serinin ikinci oyunu ise iki yıl sonra satışa sunuldu. GTA 3 ise 2001 yılında oyuncular ile buluştu. Oyunların üçüncü yapıma kadar iki yılda bir piyasaya sürüldüğünü görüyoruz.

Dördüncü oyun olan GTA Vice City, GTA 3'ten bir yıl sonra çıktı. Tommy Vercetti'yi kontrol ettiğimiz oyun, çok fazla sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilmişti. İki yıl sonra ise çoğu oyuncuya göre serinin en iyi oyunu GTA San Andreas çıkışını gerçekleştirdi.

GTA 4 ise GTA San Andreas isimli yapımdan dört yıl sonra piyasaya sürüldü. Grand Theft Auto 4 ile Grand Theft Auto 5 arasında ise beş yıl bulunuyor. Bu bilgiler, yıllar geçtikçe oyunların yapım sürelerinin önemli ölçüde uzadığını gözler önüne seriyor.

GTA 5 piyasaya sürülmesinden bu yana 9 yıl süre geçti. Bu zamana kadar GTA 6 duyurusu haricinde herhangi bir bilginin paylaşılmaması, GTA 5'in çevrim içi modu olan GTA Online'dan elde edilen büyük başarı olabilir.

Kısa süre önce GTA 5'in güncel satış rakamları açıklanmıştı ve paylaşılan rapor, oyunun satışlarının uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen hâlâ hızlı bir şekilde devam ettiğini gösteriyordu. Dolayısıyla oyunun satışları çok iyi bir şekilde devam ederken GTA 6'nın 2022 yılında çıkmasını beklememek gerekiyor.

Not: GTA 6 çıkış tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla verdiğimiz tarihler yalnızca tahminden ibarettir. Oyun farklı bir tarihte çıkabilir.

Bu yazıda dünya genelinde çok fazla sayıda oyuncu tarafından uzun bir süredir merak edilen GTA 6 ne zaman çıkacak sorusunu yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca geçmişten bugüne GTA oyunlarının evrimi yazımıza göz atabilirsiniz.