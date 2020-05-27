Mobil aksiyon oyunları arasında yer alan ve mobil platformdaki en çok indirilen silah simülasyonu olarak nitelendirilen Gun Club 2 1 milyon oyuncu barajını geride bıraktı.

Hem Android hem de iOS platformun da ilgiyle oynanmaya devam edilen yapım içerisinde dünyanın çeşitli bölgelerinde yer alan onlarca farklı silah modelini tanıyacak, inceleyecek, onlar ile atış talimleri yaparak daha yakından tanıma fırsatı bulacağız.

Mobil platformdaki en zengin grafik açılarından bir tanesine sahip olan başarılı yapım da silahların sesleri oldukça gerçekçi efektler ile oyunculara sunuluyor.

Farklı temalı silah modellerinin de yer aldığı yapım da ücretsiz bir oynanış yer alıyor. Oyuncular herhangi bir ücret ödemeden birbirinden farklı silah modellerini deneyimleme fırsatı buluyorlar.