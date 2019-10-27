Hem Android, hem de İOS sürümleri sayesinde iki farklı platformdan oyuncuların kolaylıkla erişebileceği Idle Trains, tren seferlerine çıkarak farklı bölgelere yük taşımacılığı yapacağınız ve şehri geliştirmek için çeşitli yatırımlara imza atacağınız eğlenceli bir oyundur.

Basit ama kaliteli grafik tasarımı ve ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, şehrin belirli bölgelerine tren yolları yaparak tren seferleri düzenlemek ve şehrin büyümesi için çaba göstermektir. Yük treni kullanarak verilen görevleri yerine getirmeli ve seviye atlayarak yeni trenlerin kilidini açmalısınız. Bu sayede şehre yatırım yapabilecek nakit ihtiyacını daha kolay sağlayabilir ve şehrinizi büyütebilirsiniz. Stres giderici özelliği ile bağımlısı olacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda, tren seferlerine çıkarak tamamlamanız gereken yüzlerce zorlu görev ve bölüm bulunmaktadır. Ayrıca şehri geliştirebilmek için uygulayabileceğiniz onlarca farklı proje yer almaktadır. Dilediğiniz projeyi ve yatırımı uygulayarak istediğiniz gibi bir şehir tasarlayabilir ve kazancınızı artırabilirsiniz. Ücretsiz olarak sunulan Idle Trains ile sizde keyifli anlar geçirebilir ve eğlenceye doyabilirsiniz.