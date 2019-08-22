Mobil arcade oyunları arasında yer alan Idle Zombies ile zombilere karşı mücadele etmeye hazır olun!

Android ve İOS platformunda tamamen ücretsiz olarak oynanan Idle Zombies ile oyuncular mobil cihazlarında aksiyon dolu anlar yaşayacak ve zombileri avlamak için çaba sarfedecekler. Renkli grafiklere ve basit bir oynanış yapısına sahip olan mobil arcade oyununda sonu gelmeyen zombileri bir türlü bitmeyecek.

Mobil cihazımızda sürükleyici bir aksiyon deneyimi yaşayacağımız oyunda amacımız oyun içerisindeki tüm silahları toplarak bu zombileri etkisiz hale getirmek olacak. 1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan yapımda birbirinden farklı bölümler de yer alacak. Oyun içerisinde ilerledikçe bu bölümler daha zorlu bir yapıda karşımıza çıkacaklar.

Idle Zombies Google Play üzerinde mobil oyuncular tarafından 4.4 olarak değerlendirildi.