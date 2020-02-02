Zeka geliştirici bulmacaların yanı sıra eğlenceli aktiviteleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan ve bağımlılık yapıcı özelliği ile dikkat çeken Kingpin. Puzzles adventure, yüz binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan ve ücretsiz olarak hizmete açılan kaliteli bir oyundur.

Stratejik eşleştirme bölümlerinde yarışarak rakiplerinizden önce hamle yapmak için mücadele edeceğiniz ve eşleştirmeleri tamamladıkça rakibinize yumruk atma fırsatı kazanabileceğiniz bu oyunda amaç, farklı renk ve yüz ifadeleri taşıyan onlarca komik kafa arasından uygun olanları eşleştirerek blokları patlatmak ve seviye atlayarak yeni bölümlerin kilidini açmaktır.

En az 3 aynı renk ve şekildeki eşleştirme bloğunu bir araya getirerek rakibinize hamle yapabilmek için puan toplamalı ve sert yumruklarla rakibinizin gardını düşürmelisiniz. Farklı zorluk derecelerinde yarışarak gerçek zamanlı müsabakalara çıkabilir ve düşündürücü bulmacalar çözerek stratejik kararlar verebilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip mobil cihazların tümünden sorunsuz bir şekilde ulaşacağınız ve bağımlısı olacağınız Kingpin. Puzzles adventure, bulmaca oyunları arasında kendisine yer bulan eğlenceli bir oyun olarak dikkat çekmektedir.