Yeni Marvel Dizisi Echo Oyuncuları, Konusu ve Yayın Tarihi

Daredevil ve Kingpin karakterlerini seven çok sayıda kişi tarafından merak içinde beklenen Echo, konusu ve oyuncuları ile öne çıkıyor. Peki, çok yakında izleyicilerle buluşacak yeni Marvel dizisi neler sunacak?

Bu rehberde süper kahraman dizileri izlemekten keyif alan kişilere hitap eden Echo ne anlatıyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.

Echo Konusu

Marvel evreninde geçen yeni dizi Echo, Kingpin'in üvey kızı Maya Lopez'in hikâyesini anlatıyor. Aile ve toplumun anlamını benimsemesi gereken Lopez, geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalır. Mini dizide Kingpin'in yanı sıra Daredevil olarak bilinen Matt Murdock da bulunuyor.

Echo Oyuncuları

Alaqua Cox

Vincent D'Onofrio

Devery Jacobs

Charlie Cox

Zahn McClarnon

Alexis Capozzi

Christopher Cocke

Echo oyuncuları arasında Alaqua Cox, Vincent D'Onofrio, Devery Jacobs ve Charlie Cox dahil olmak üzere pek çok isim bulunuyor. Echo karakterini Alaqua Cox, Wilson Fisk olarak bilinen Kingpin karakterini Vincent D'Onofrio, Daredevil olarak bilinen Matt Murdock karakterini ise Charlie Cox canlandıracak.

Vincent D'Onofrio bu zamana kadar 2001-2011 yılları arasında yayımlanan Law & Order: Criminal Intent, 2016 yılında vizyona giren The Magnificent Seven (Muhteşem Yedili), 1997 yapımı Men in Black (Siyah Giyen Adamlar) dahil olmak üzere pek çok yapımda yer aldı.

Alaqua Cox daha önce 2021 yılında yayımlanan Hawkeye isimli dizide yer almıştı. Alaqua, toplamda 6 bölümden oluşan dizide de Echo olarak bilinen Maya Lopez karakterini canlandırmıştı.

Echo Karakterleri

Echo

William Lopez

Kingpin

Daredevil

Julie

Echo Yayın Tarihi

Duyurulduğu günden itibaren merak içerisinde beklenmeye başlanan Echo isimli yeni Marvel dizisi 10 Ocak 2024 tarihinde Disney Plus üzerinden yayımlanmaya başlayacak. En iyi mini diziler arasında yerini almaya hazırlanan Echo'nun toplamda 5 bölüme sahip olması bekleniyor.

Bu rehberde Kingpin ve Daredevil olmak üzere çeşitli karakterlerin yer aldığı Echo ne anlatıyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Peki, Marvel evreninde geçen yeni dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.