Kolibu, her kargo firmasının mobil uygulamasını indirme zahmetini ortadan kaldıran harika bir kargo takip uygulaması. Yurt içi ve yurt dışından online alışveriş yapmayı seven biriyseniz, tüm kargolarınızı tek bir uygulamadan takip etme kolaylığı sağlayan Kolibu uygulamasını iPhone’unuza indirmelisiniz.

Aras Kargo, Yurtiçi Kargo, PTT Kargo, Sürat Kargo, UPS ve diğer kargo firmalarının kendi mobil uygulamaları mevcut ve de ücretsiz kargo takibi sağlayabiliyorsunuz ancak tek bir uygulamadan takip etmek hem çok daha pratik hem de telefonunuzdan alan kazanmış oluyorsunuz. Kolibu, yurt içi ve yurt dışı kargo şirketlerinden gelen gönderileri takip etmenizi sağlayan mobil uygulamalardan biri. Kargo firmasını seçiyor, takip numarasını yazıyor, Sorgula diyerek kargo durumunu görüyorsunuz. Kargolarım altında tüm kargolarınız alıcı adı, yeri, durumu ile birlikte özet şeklinde listeleniyor; dokunarak detaylı bilgi ediniyorsunuz.