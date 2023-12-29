Elektrikli Fiat E-Scudo Özellikleri ve Fiyatı

Yenilenen tasarımıyla Fiat E-Scudo Maxi gövde tipindeki elektrikli araçlar arasında yer alıyor. Küçük çaplı taşımacılık işlerinde kullanılan aracın yüksek kargo alanı, modüler kargo seçseneği ve elektrikli motoru dikkat çeken özellikleri arasında sıralanıyor.

Peki, yeni Fiat E-Scudo’nun sahip olduğu diğer özellikler neler? Satış fiyatı ne kadar? İşte detaylar!

Elektrikli Fiat E-Scudo Özellikleri

5.3 metre uzunluğuna sahip olan araçta 2.8 m boyunda ve 1.4 metre yüksekliğinde bir kargo alanı bulunuyor.

Yükleme alanının hacmi 6.1 metreküp olarak belirtiliyor. Bu alana aynı anda 3 adet Europalet yüklenebiliyor.

Ek olarak aracın ‘Modüler Kargo’ (Magic Cargo) seçeneği de mevcut.

Elektrikli motorun gücü 100 kW ve maksimum tork değeri 260 Nm olarak belirtiliyor. Batarya kapasitesi ise 75 kWh.

Şehir içinde menzili 420 km’ye ulaşıyor.

Taşıma kapasitesi 1 tona yakın.

11 kW AC ve 100 kW DC şarj seçenekleri bulunuyor. DC şarjı tercih etmeniz durumunda %80 dolum için gerekli olan süre 45 dakika olarak ölçülmüş.

11 kW AC şarjda ise tam dolum için 7,5 saatlik bir süre gerekiyor.

Normal, Power ve Eco olmak üzere üç farklı sürüş modu mevcut.

E-Doblo ile birlikte yıldızı parlayan %100 otomatik hafif ticari araç E-Scudo’nun genel teknik özellikleri bu şekilde. Ek olarak aracın tüketici dostu teknolojilerle donatıldığını da belirtmek gerekiyor.

Normal sürümleri ülkemizde çokça sevilen Doblo ve Scudo’nun tamamen elektrikli versiyonlarına gösterilen ilgi oldukça fazla. Hem şehir içi taşımacılıkta hem de filo çözümlerinde aktif olarak tercih edebileceğiniz bir seçenek olduğunun altını çizmekte fayda var.

Fiat’ın bu girişimini 2024 yılında da sürdürmesi ve elektrikli araç kategorisine yeni seçenekler eklemesi bekleniyor. Doblo ve Scudo’nun ardından diğer sevilen Fiat araba modellerinde de %100 elektrikli seçeneklerin sunulacağı düşünülüyor.

Elektrikli Fiat E-Scudo Fiyatı

Aracın satış fiyatı şu an için 1.749.900 TL olarak belirtiliyor. 2024 yılında gelen zamlarla nasıl bir yükselişe maruz kalacağını birlikte göreceğiz.

Siz bu aracı beğendiniz mi? Fiat’ın ürün gamına dahil ettiği yeni elektrikli araçların devamı gelecek mi? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.