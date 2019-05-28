Instagram'dan Satış Yapmak İsteyenlere 11 Öneri

Popüler sosyal medya platformu Instagram’da, fotoğraf ve video gibi paylaşımların yanında ürün satışı yapan profillere rastlamak da mümkün. Biz de bu rehberde, Instagram’dan satış yapmak isteyenlere 11 öneri hazırladık. Mutlaka inceleyin.

Instagram’da çeşitli kategorilerde satış yapan birçok butik hesabı bulunuyor. Bunların bir kısmı kendi ürünlerini satarken, bir kısmı da tedarik ettikleri ürünleri satarak para kazanabiliyorlar. İşin içine alışveriş, para ve güven gibi konular da dahil olunca, dikkat edilmesi gereken noktalar da çoğalıyor. Instagram’da bir butik açarak, kullanıcıların güvenle alışveriş yapacağı bir platform haline gelmek istiyorsanız, aşağıda sıraladığımız maddeler size fikir verebilir.

Akılda Kalıcı ve Yaratıcı Bir İsim Bulun

İlk iş olarak akılda kalıcı, orijinal bir marka değeri oluşturmak için bir isim bulmak gerekiyor. Bu isim, kullanıcılar tarafından kolayca hatırlanabilecek ve akılda kalacak bir isim olduğunda daha kolay ulaşılabilir hale gelebilirsiniz. İsim bulmak için acele etmenize gerek yok, aklınıza gelen isimleri bir kenara not ederek ve çevrenizdeki insanların da fikrini alarak alternatifleri eleyebilirsiniz.

Uygun Bir Sermaye Ayırın

Kendi ürünlerinizi satacaksanız, müşterilerden gelecek taleplere anında karşılık vermek için önceden ayırdığınız bir sermayeye ihtiyacınız olacaktır. Bu sermayeyi kullanarak, satacağınız ürünleri stoklu çalışabilecek şekilde hazırlayabilir ve sipariş geldiğinde müşteriyi bekletmeden gönderebilirsiniz. Elbette sadece bununla da bitmiyor. Bir ekiple çalışacaksanız onlara ücret ödemeniz gerektiği gibi, ürünlerinizi depolamak ve süreçleri yönetmek için bir yer kiralama ihtiyacı da duyabilirsiniz. Bunun için işlerinizi rahatlıkla halledebilecek bir sermayeyle başlamanız yerinde olacaktır.

Sermaye ayırmadan bu işe girmek istiyorsanız ve ürünleri depolamak istemiyorsanız, Dropshipping denilen ticaret modelini kullanabilirsiniz. Bu yöntemde, satacağınız ürünleri tedarik eden bir toptancı ya da distribütör ile anlaşmanız gerekiyor. Gelen siparişlerin toptan fiyatını bu firmalara ödedikten sonra tedarik edilmesi gereken ürünlerin siparişini verebilir, firmanın siparişlerinizi müşterilerinize göndermesini sağlayabilirsiniz.

Hesap Gizliliğini Herkese Açık Olarak Ayarlayın

Satış yapacağınız hesabı gizli olarak kullanmak çok da yararlı bir davranış değil. Sizi merak eden ve ürünleri incelemek isteyen kullanıcılar, hesabın kilitli olduğunu gördükten sonra vazgeçmeleri muhtemel bir durum. Bu sebeple profilinizi herkese açık şekilde ayarlamanızda fayda var.

Kargo Şirketleriyle Anlaşın

Kendi ürünlerinizi satmak istiyorsanız, çok fazla kargo ücreti ödememek için civarda bulunan kargo şirketleriyle anlaşabilirsiniz. Bu sayede, belli işlem hacminde çok daha uygun fiyatlarla gönderim sağlayabilirsiniz. Ayrıca sabit bir kargo ücreti ödeyecekseniz, bu ücreti ürünlerin fiyatlarına ekleyerek ücretsiz kargo etiketiyle ürünlerinizi satabilirsiniz.

Paylaştığınız Ürünler Hakkında Gerekli Tüm Bilgileri Verin

Kullanıcıların aklında soru işareti bırakmamak da önemli bir konu. Bu noktada dikkat etmeniz gereken önemli hususlar bulunuyor. İlk iş olarak ürünlerinizi en iyi şekilde yansıtan, yüksek kaliteli fotoğraflar çekmek gerekiyor. Bunun için yukarıdaki görselde bulunan ürün çekim çadırlarından edinebilirsiniz. Bunun dışında, açıklama kısmında sattığınız ürünün detaylarını da belirtmelisiniz. Ölçüler, özellikler, varsa garanti süresi, fiyatı vb. maddeler de kullanıcının dikkatini çekecek detaylar olarak öne çıkıyor.

Diğer Butik Hesapları İnceleyin

Size fikir vermesi açısından, düzenli olarak ürün satışı yapan butik hesapları inceleyebilirsiniz. Böylece nelere dikkat etmeniz gerektiğini daha kolay bir şekilde kavrayabilirsiniz.

Reklam Vermekten Çekinmeyin

Her işte olduğu gibi bu iş için de reklam önemli bir nokta. Daha fazla müşteriye ulaşmak için Instagram’da reklam verebileceğiniz gibi popüler sayfalarla anlaşarak ücreti karşılığında reklamınızı yaptırabilirsiniz.

Hashtag’leri Kullanın

Daha çok kullanıcıya ulaşmanın en iyi yollarından biri de hashtag’leri kullanmak diyebilirim. Rastgele seçilmiş, konuyla alakasız hashtag’ler dışında ilgili ürünü anlatan etiketleri kullanarak kullanıcıların dikkatini çekebilirsiniz.

Müşterileriniz ile İletişimde Kalın

Butiğinizden alışveriş yapmak isteyen ve alışveriş yapan kullanıcılarla iletişim kurmak size artı puan kazandıracaktır. Birçok kullanıcı çeşitli konularda sizlere soru sormak isteyebilir ya da sipariş veren kullanıcılar iade, değişim, kargo vb. konularda sizinle iletişime geçmek isteyebilir. Bunun için basit bir çözüm olarak WhatsApp iletişim hattı oluşturabilir, e-posta adresinizi belirtebilir ya da telefonla destek hattı oluşturabilirsiniz.

Ödemeler İçin Kullanıcılara Güven Sağlayın

Potansiyel müşterileriniz, sipariş vermeden önce size güvenmek isteyecektir. Sonuçta hiç kimse parasını ödediği ürün yerine salatalık veya patlıcan gibi ürünleri görmek istemez :) Bu güveni sağlamak için havale/EFT çözümünün yanında, şeffaf kargo poşeti ile gönderim sağlayabilir, kapıda ödeme hizmetini sunabilir ya da Shopier, İyzico gibi güvenli ödeme hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

Instagram Satışlarında Vergi Ödemek Gerekli mi?

Satış faaliyetleri, gelir elde etme niyeti taşıdığından ticari bir faaliyet olarak görülmektedir. Bu nedenle, vergi mükellefi olarak elde ettiğiniz gelirlerin vergisini ödemeniz de gerekiyor. Vergi Usul Kanununa göre satılan mal ve emtialar için fatura kesme yükümlülüğü bulunmaktadır. Kestiğiniz faturalar, satışını yaparak elde ettiğiniz gelir için ödemeniz gereken vergi miktarının hesaplanması için önemli olacaktır. Bu konuda detaylı bilgi almak için bir mali müşavire danışarak, tüm süreçler hakkında bilgi alabilirsiniz. Online olarak fatura kesip bu süreci kolayca yönetmek için Rimuut gibi sanal hizmetlerden de faydalanabilirsiniz.