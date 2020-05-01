Mobil strateji oyunu olarak karşımıza çıkan ve çıktığı günden bu yana da oyuncuların beğenisini kazanan Maze Machina günümüzde 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.

Sürekli değişen mekanik labirentlere karşı mücadele edeceğimiz oyunda küçük bir karakteri labirentten dışarı çıkarmaya çalışacağız.

Oldukça sade bir temanın yer aldığı oyun içerisinde zengin bir içerik yapısı da bizleri bekliyor olacak. Oyuncular zengin içerik yapısı eşliğinde belirtilen kahramanı labirentten çıkarmaya çalışacaklar. Tabii bu süreç çeşitli zorluklar ile de engellenecek.

Mobil oyunculara oynaması ücretsiz olarak sunulan yapım 5 farklı oyun moduna da sahip olacak. Oyuncular bu oyun modları eşliğinde farklı zorlukları ve içerikleri de deneyimleme fırsatı elde edecekler.

Sürekli değişen labirentlere karşı mücadele edeceğimiz yapım oyuncuları epey tatmin edecek.