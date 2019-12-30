Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm mobil cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Mechanic Max, şehrin en büyük oto tamircisini açarak yüzlerce araca hizmet vereceğiniz ve araçların her türlü bakım işlemlerini yaparak para kazanacağınız eğlenceli bir oyundur.

Canlı grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile çocuklar için özel olarak tasarlanan bu oyunda yapmanız gereken, çeşitli atölyelerde çalışarak arabaların her türlü arıza ve bakım işlemlerini yaparak para kazanmaktır.

Lastik değiştirme, kaynak yapma, kaporta düzeltme, boya, rot ayarı, motor tamiri, iç ve dış tasarım gibi onlarca alanda araçlara bakım hizmeti vererek müşterilerinizi memnun etmek için çaba göstermelisiniz.

Oyunda toplamda 4 farklı atölye bulunmaktadır. Yıkama, motor, boya ve kaporta atölyelerinde araçları tamir ederek yeni bir görünüm kazandırmalı ve eskisinden de güzel araçlar oluşturmalısınız.

Mobil platformda rol oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak sunulan Mechanic Max, 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan sürükleyici bir oyun olarak ön plana çıkmaktadır.